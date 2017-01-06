Fenerbahçe transfere son noktayı koydu!

Fenerbahçe ara transfer döneminde kadrosunu genişletmeyi hedefliyordu. Bu alanda çalışmalarını yürüten Sarı Lacivertli kulüp Trabzonspor'dan Mehmet Ekici'yi transfer ederek mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe, Mehmet Ekici konusunda Trabzonspor ile her konuda anlaşma sağladı. Aatıf'ı Trabzonspor'a takas olarak öneren Fenerbahçe bu konuda da anlaşma sağladı.

Resmi imzalar atıldıktan sonra her 2 oyuncu da yeni takımıyla birlikte Antalya'da kamp hazırlıklarını sürdürecek. Diğer yandan Fenerbahçe'nin tam 6 gün sürecek olan Antalya kampı da başladı.

Sarı Lacivertli takımın bir diğer transferi olan Shaktar'dan kiralanan Karavaev'de Antalya'da kampa katılıp takımla çalışmalara başlayacak.

Fenerbahçe'nin Antalya kampı süresince Go Ahead Eagles takımıyla yapacağı hazırlık maçının iptal edildiği belirtildi. Fenerbahçe Antalya kampını gerçekleştirirken Partizan ile hazırlık maçı yapacak.