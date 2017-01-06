Kan donduran benzerlik! Reina ve İzmir...

İzmir'de gerçekleştirilen bombalı saldırıda öldürülen teröristler çatışma esnasında zaman kaybını önlemek amacıyla kaleşnikof silahlarının şarjörlerini bantlamış. Kullanılan bu yöntem akıllara Reina saldırısını getirdi.

İzmir adliyesinin giriş kısmında bombalı araçla saldırı girişiminde bulunan ve polislerin dikkati neticesinde daha büyük bir facianın engellendiği saldırıda, öldürülen teröristlerin silahlarında kullanılan detay dikkatlerden kaçmadı. Yerde yatan teröristlerin kaleşnikof marka silahlarının şarjörleri bantlanmıştı.

ZAMAN KAYBETMEMEK İÇİN BANTLAMIŞLAR

Çıkan çatışma sonucunda öldürülen teröristin kullandığı kaleşnikof silahındaki şarjörlerin ters bir şekilde bantlandığı görüldü. Şarjör değiştirme esnasında vakit kaybetmemek amacıyla kullanılan bu yöntemi Ortaköy'de Reina katliamını gerçekleştiren katil de yapmıştı.