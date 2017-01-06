Arda Kural'dan üzücü haber! Yangın sonucu...

Arda Kural, bir aralar ortalıktan tamamen kaybolmuştu. Uzunca bir süre psikolojik tedavi gördüğü öğrenilmişti, ardından tedavi görünce zor günleri atlatmaya başlayan Arda Kural setlere geri dönmüştü.

Arda Kural, sevenlerini korkuttu. En son bir film projesi amacıyla kameraların karşısına geçen ünlü oyuncu, bir televizyon programında ortaya atılan iddiaya göre evinde çıkan yangında yaralanarak sevenlerini korkuttu.

Arda Kural'ın elinin ve ayağının bazı kısımları yandığı belirtiliyor. 36 yaşındaki oyuncu, kazayı ucuz bir şekilde atlattı.