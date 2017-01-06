Beşiktaş transferi resmen açıkladı! 8,4 milyon £

Beşiktaş Kulübü'nden Rijeka'dan transfer edilen Mitrovic için açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, Rijeka'ya tam 4,2 milyon £ bonservis bedeli ödenecek. Mitrovic 3.5 yıllık imza attı ve yıldız futbolcuya bu süre içerisinde toplam 4,2 milyon £ ödeme yapılacak. Böylelikle Beşiktaş'ın Mitrovic transferi 8.4 milyon £'ya mal oldu.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

" Matej Mitrovic'in transferi meselesinde kulübü HNK Rijeka ve oyuncu ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre HNK Rijeka kulübüne 4.200.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.

Oyuncu ile 3,5 yıllık anlaşma yapılmış olup

2016-2017 Sezonunda 600.000 Avro,

2017-2018 Sezonunda 1.200.000 Avro,

2018-2019 Sezonunda 1.200.000 Avro,

2019-2020 Sezonunda 1.200.000 Avro Garanti Ücret

Bunun yanında oynadığı maçlarda puan başı 4.000 Avro ödenecektir. "