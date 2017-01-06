Saldırıyı gerçekleştiren örgüt belli oldu!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşmalarından satır başları:

" Her alanda daha kararlı bir şekilde mücadele edeceğiz. Saldırıdan sonra şimdiye kadar 18 kişiyi gözaltına aldık. Bu kişiler terör örgütü PKK'lıdır. Talimatı veren de terör örgütü PKK'dır. Eğer bu saldırının İzmir'de gerçekleşmesine farklı anlamlar yükleyenler varsa onlar da teröre hizmet etmiş olur. Yapılan bu saldırı bütün Türkiye'ye 81 ile ve 79 milyona yapılmıştır. "

- Fethi Sekin'in İsmi İzmir Adliyesi'ne Verilecek mi?

" Ömer Halisdemir kahramanımız gibi aynı Fethi Sekin kardeşimiz de büyük kahramanlık göstererek büyük bir faciayı önlemiştir. Fethi Sekin kardeşimiz, çok büyük kahramanlık ve cesaret göstermiştir. Biz bunu ele alıp değerlendireceğiz. İsmini yaşatmak istiyoruz, Fethi Sekin'in ismini nereye vereceğimizi sizlerle, kamuoyuyla paylaşacağız. "

Saldırı konusunda açıklamalarıan devam eden Bozdağ:" Saldırının hedefi İzmir'e büyük bir zarar vermekti, fakat amaçlarına ulaşamadılar. Erken müdahale yapılınca teröristlerin bütün planı bozuldu. Onların tek amacı adliyeye girip katliam yapmaktı ." dedi.