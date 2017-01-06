O bankalara büyük ceza!

Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı,Garanti ve İş bankaları için ceza önergesinde bulundu. konuyla ilgili her iki banka da açıklamalarda bulundu.

Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığının yaptığı açıklama sonucu bankadan 15,9 milyon TL ceza talep edildiği duyuruldu.Garanti Bankasının Kamu aydınlatma Platformu (KAP)'a verdiği açıklamada Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından bireysel müşterilerden alınan ücretlerin Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) tarafından incelenmesi sonucunda bir vergi inceleme raporu hazırlandığı bildirildi.

İş Bankasının Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından bankaya 2011 yılında kullandırılan bireysel krediler ile ilgili dosya ücretlerinin Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) açısından incelendiği belirtildi.Ayrıca yapılan açıklamada; "Konuya ilişkin yapılan değerlendirmede bankamız uygulamasının mevzuata uygun olduğu düşünülmekte olup, söz konusu tahakkuk işlemlerine karşı bankamız yasal hakları kullanılacaktır. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerine yer verildi.