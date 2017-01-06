Hey gidi Obama hey! Nereden nereye

ABD Başkanı Barack Obama 2008'de yapılan seçim sonuçlarında ülkede 44. başkan olarak seçilmişti ve böylelikle bu göreve gelen ilk siyasi ABD Başkanı sıfatıyla tarihe geçmişti.

2009 yılında 20 Ocak'ta görev başına geçen Barack Obama, 2012 yılında Kasım ayında yapılan Başkanlık Seçimlerinde tekrar başkan seçilmişti.

Kasım ayında yapılan seçimleri kazanarak Başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump, ABD'nin 45. başkanı oldu . Obama, 20 Ocak'ta görevini Donald Trump'a devredecek.

Başkanlık görevi süresince yaşadığı değişimi ortaya koyan bir fotoğraf çıktı. Obama'nın yaşadığı değişim gerçekten de çok dikkat çekici. Obama'nın yüzüne yansıyan bu süreçte, saçlarının kırlaştığı ve yüzündeki kırışıkların arttığı görülüyor.