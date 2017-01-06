Suriye Milletvekili: Türkiye'ye Saldırıları Biz Yönlendiriyoruz

Terör örgütü IŞİD’in, yılbaşı gecesi olan da dahil Türkiye’deki saldırılarının arkasında Suriye’nin parmağının olduğu bizzat Suriyeli bir milletvekili tarafından itiraf edildi. Suriyeli Milletvekili Khaled Abboud, “IŞİD’e sızdık ve Türkiye’deki saldırıları biz yönlendiriyoruz” dedi.

Suriye Televizyonunda konuşan Abboud, “Bakın niye Şam’da patlama olmuyor da Türkiye’nin çeşitli illerinde oluyor. Çünkü, Suriye istihbaratı (Muhaberat) IŞİD’e sızdı ve örgüt içindeki kritik karar mevkilerine etki gücüne sahip oldu. Bu sızma nedeniyle de, bize gelebilecek saldırıları, başka ülkelere yönlendirebiliyoruz. Türkiye ve Ürdün’deki terör saldırılarına bu açıdan bakılması gerekiyor” dedi.

Abboud, “Bu halde terörü önlemeleri mümkün değil. Eğer bizimle (Suriye yönetimiyle) işbirliği yapmazlarsa terör saldırılarını bitirmeleri mümkün değil” diye konuştu.