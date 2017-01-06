İlhan Cavcav'ın son bombası!

Gençlerbirliği'nin yeni transferi Ring, Gençlerbirliği'ne gelerek kariyerinde büyük bir adım attığını söylerken Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu belirtti.

Gençlerbirliği'nin yeni futbolcusu Jonathan Ring, kırmızı-siyahlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "İsveç'ten Türkiye'ye gelmek bir futbolcu için önemli bir adım. Burada olduğum için çok mutluyum. Kariyerim için önemli bir adım attım." şeklinde ifadelere yer verdi.

Gençlerbirliği'ni daha önce transfer olan İsveç'li futbolculardan tanıdığını vurgulayan Ring, şu ifadeleri kullandı; "Gençlerbirliği'nin birçok İsveçli oyuncuyu kadrosuna kattığını biliyorum. Özellikle Jimmy Durmaz da benim şehrimde yetişti. Onun burada yaptıklarını takip ettim. Hopf ile de daha önce rakip olarak birkaç kez karşı karşıya gelmiştim. Onu da tanıyorum. Bu sezonki başarılarını İsveç'teki gazetelerden takip ettim.

İsveç futbolu, taktik olarak daha ileride. İsveç'te futbolda fizik gücüne önem veriyoruz. Sahada daha çok koşan takımlar kuruyoruz . Milli takımlara bakınca Türkiye daha kaliteli isimlerden kurulu bir ekip ama taktik olarak İsveç daha önde diye düşünüyorum." şeklinde ifadeler kullandı.