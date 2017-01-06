Dolar zirveden kopamıyor!

Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak, 3,62 seviyelerinde istikrarlı olarak seyrediyor.

Dün gün içinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3,6396'yı gören Dolar/TL, daha sonra gelen kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri vererek günü yüzde 0,56 primle 3,5924'ten kapattı.

Dolar/TL, bugüne dolar endeksindeki yükselişe paralel artışla başlayarak, 3,6251 seviyesine ulaştı. Saat 10.10'dan itibaren yüzde 0,85 artış gösteren Dolar/TL, 3,6226'dan satılırken, avro/TL yüzde 0,61 artışla 3,8330 seviyesinden, sterlin/TL ise yüzde 0,58 primle 4,4860'tan işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik oranlarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini aktardı. Tarım dışı istihdam artışı için beklentinin 175 bin seviyesi olduğunun altını çizen analistler, bugünkü verinin beklentileri karşılaması ya da aşması durumunda Fed'in mart toplantısında faiz artışına gitme ihtimalinin güçlenebileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL için 3,5950 seviyesinin destek konumuna geldiğini, 3,6400 seviyesinin ise direnç olarak öne çıktığını söyledi.