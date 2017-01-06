Fenerbahçe Galatasaray'dan rövanşı aldı!

Fenerbahçe 2011-2012 sezonunda Trabzonspor'da forma giyen Selçuk İnan'ı ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmıştı . Bu defa Galatasaray'ında transfer listesinde bulunan Mehmet Ekici'yi transfer eden Fenerbahçe, ezeli rakibinden rövanşı almış oldu.

Geçtiğimiz gün Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında Mehmet Ekici ile Aatıf Chahechoue takası konuşulup anlaşılmıştı, artık resmi imzalar için geri sayıma başlanıldı.

Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici transferi, akıllara Galatasaray'ın Selçuk İnan transferini getirdi.

3 TEMMUZ ENGEL OLMUŞTU

2011-2012 sezonunda 3 Temmuz süreci nedeniyle Fenerbahçe ile Trabzonspor'un arasında gerginlikler yaşanmıştı, bu sebeple Selçuk İnan transferi gerçekleşmemişti. Selçuk İnan'ı Galatasaray kapmıştı.

Galatasaray Mehmet Ekici'yi bedelsiz bir şekilde kadrosuna katmayı planlıyordu ancak Fenerbahçe bu planı bozdu ve rövanşı aldı.