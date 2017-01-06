Kahraman polisin oğlu için Galatasaray kampanyası!

Türkiye Fethi Sekin'i konuşuyor. Kahraman polis memuru Fethi Sekin İzmir'de büyük bir katliamın önüne geçerek şehit oldu. Futbolcu olduğu öğrenilen şehidimizin oğlu için Galatasaray taraftarları kampanya başlattı

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İzmir Adliyesi’nde uzun namlulu silahlı teröristleri beylik tabancası ile durdurarak büyük bir kahramanlık gösteren, polis memuru Fethi Sekin'in oğlunun bir dönem Altınorduda forma giydiği daha sonra Altay altyapısına geçtiği öğrenildi.

Bu arada sosyal medyada bir çok taraftar Fethi Sekin’in oğlunun büyük kulüplerden birinin alt yapısına kazandırılması yönünde paylaşımlar yapıyor.

Galatasaraylı taraftarlar #FethiSekininOğluGalatasaraya TT çalışması başlattı.

Galatasaray yönetimi taraftarının bu kapanyasına duyarsız kalmayarak internet sitesinden kahraman polisin oğlu ile ilgili açıklamada bulundu. Galatasaray Spor kulübünün resmi internet sitesinden şöyle bir açıklama yapıldı;

“Galatasaray Spor Kulübü olarak dün İzmir'de meydana gelen alçak terör saldırısına tek başına meydan okuyan ve canı pahasına onlarca insanımızın hayatını kurtaran kahraman polisimiz Fethi Sekin'e bir kez daha Allah'tan rahmet; eşine, üç evladına, yakınlarına, silah arkadaşlarına ve milletimize sabır diliyoruz.

Bu elim olaydan sonra, rahmetli Fethi Sekin'in çok iyi bir Galatasaray taraftarı olduğunu, oğlu Burak Tolunay'ın da Altınordu altyapısında futbol oynadığını öğrenmiş bulunmaktayız.

Galatasaray, bugüne kadar kamuoyunun bildiği ya da bilmediği pek çok toplumsal olayda, bu ülkenin temel taşlarından biri olmanın sorumluluğu ile hareket ederek üzerine düşen her görevi yerine getirmiştir. Bu sefer de yapacağından hiç kimsenin endişesi olmamalıdır.

Biliyoruz ki Sekin Ailesi'nin acısı henüz çok taze. Bu tür kararları almak için vakit çok erken. Ancak tüm kamuoyunun şunu bilmesini isteriz: Galatasaray altyapısının kapıları, şehidimizin emanetine ardına kadar açıktır. Bu konuda eğitim bursu verilmesi dâhil her türlü imkan Galatasaray camiasının Sekin Ailesi'ne ve Türkiye'ye sözüdür.

Saygılarımızla.

Galatasaray Spor Kulübü”