Ünlü komedyene büyük şok!

Ünlü komedyen Yavuz Seçkin, film için çektiği krediyi ödeyemedi.

Yıldızlar da Kayar-Das Borak filminin hem yapımcılığını hem de senaristliğini kendisi yapan Yavuz Seçkin, bankadan bunun için 100 bin TL kredi çekmişti. Ancak krediyi ödeyemeyen Yavuz Seçkin'in evine haciz geldi.

Yavuz Seçkin bütün birikimini bu film için kullandı, fakat filmi bekleneni veremedi ve gişede başarısız oldu. Ünlü komedyen bu durumdan sonra büyük maddi sıkıntıya düştü ve geçtiğimiz günlerde evine haciz geldi.

Haciz kararının ardından Yavuz Seçkin, banka avukatlarına yapılandırma talebinde bulundu ve yeni bir ödeme tarihi verdi. Bunun üzerine haciz işlemleri şuanlık durduruldu.