İşte Yunus Mallı'nın yeni takımı!

Almanya Birinci Futbol Ligi Bundesliga takımlarından Wolfsburg, Mainz forması giyen milli futbolcu Yunus Mallı'yı renklerine bağladı..

Mainz külübünden yapılan açıklamada Tük milli takımının yıldızlarından Yunus Mallı'nın 2020-2021 sezonunun sonuna kadar Wolsburg'da top koşturacağı söylendi.

Wolsburg'un devre arası kampına katılmak için Mainz kampından ayrılan Mallı'nın bonservisiyle ilgili detaylı bilgi henüz paylaşılmasa da Alman basını, transferin 12,5 milyon avro karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü..