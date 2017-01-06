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Seferler iptal edildi!

Seferler iptal edildi!
6 Ocak 2017 Cuma 09:33:51

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İDO ve BUDA'da bazı seferler olumsuz hava şartları dolayısıyla iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüslerinin bazı seferleri olumsuz hava şartları dolayısıyla iptal edildi.

İDO'dan yapılan bilgilendirmeye göre, 07.10 Bostancı-Kartal/Yalova, 07.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 08.30 Armutlu-Yenikapı-Kadıköy ve Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 09.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 12.00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma ile 14.30 Yalova-Tuzla-Kartal deniz otobüsü seferleri yapılmayacak.

Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş hattında işletilen deniz otobüsünün saat 06.30'da başlayacak olan seferi de gerçekleştirilmedi.

Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri de olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.

Kuzey Ege'de kötü hava

Kuzey Ege'de meydana gelen fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, bölgedeki poyraz fırtınası dolayısıyla Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya 09.00 ile Bozcaada'dan Geyikli'ye 07.15 ve Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00 saatlerinde yapılması planlanan seferleri iptal etti.

Diğer hatlarda olan seferler ise tarifede belirtilen saatlerde yapılacak.

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