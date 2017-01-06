Konya'da öğrenci servisi devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı

AA muhabirinden gelen bilgilere göre, öğrencileri taşıdığı öğrenilen servis otobüsü, Cihanbeyli ilçe Terminali karşısında devrildi.
Otobüsün devrilmesi sonucunda 3 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi yaralandı.
Yaralılar acil bir şekilde ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
GİZLİ BUZLANMA SEBEBİYLE DEVRİLDİ
Kaza, ilçe merkezi Otogar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cihanbeyli Anadolu Sağlık Meslek Lisesine giden öğrencileri taşıyan otobüs, gizli buzlanma nedeniyle devrildi.
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