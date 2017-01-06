FETÖ'nün polis okulu yapılanmasına dev operasyon!

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın emniyet ayağına yönelik soruşturma çerçevesinde, İstanbul'da bulunan polis okullarında "ağabeylik" yaptıkları belirlenen ve aralarında 27 emniyet personelinin de olduğu 70 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün emniyet yapılanması içerisinde "ağabeylik" yapan 43 sivil ve 27 emniyet personeline yönelik gözaltı kararı alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar doğrultusunda zanlıları yakalamak amacıyla sabah saatlerinde İstanbul merkezli 41 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon çerçevesinde aramaların sürdüğü ve bazı şüphelilerin gözaltına alındığı ifade edildi.