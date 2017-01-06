Kahraman şehit Fethi Sekin'e yazılan not!

İzmir'de Adliye önünde gerçekleşen alçak terör saldırısında kendini feda edip şehit olan Polis Fethi Sekin, Türkiye'yi yasa boğdu.

Şehit Polis Fethi Sekin’in mertliği okul albümünde arkadaşları tarafından ön plana çıkarıldı.

''MERT GAKKOŞ'U KARAKTERİYLE ASLA UNUTMAYACAĞIZ''

İçleri acıtan fotoğrafa kahraman polis Fethi Sekin için arkadaşlarının, “ Polis okuluna efsane gibi gelip giden, uykusunda bile hoşkin oynama kabiliyetine sahip. Mert Gakkoş’u karakteriyle, hoş gülüşüyle biz arkadaşları asla unutmayacağız ” şeklinde bir not yazdığı ortaya çıktı.