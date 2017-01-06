Artık kısa sürede polis olacaklar!

İçişleri Bakanlığınca Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nde eğitim süresinin 6 aydan 4 aya düşmesini içeren yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu duruma göre, yönetmeliğin 6'ncı maddesinin birinci fıkrasında geçen "POMEM'lerde 6 aydan az olmamak üzere mesleki eğitim verilir." ifadesi yerine, "POMEM'lerde 4 aydan az olmamak üzere mesleki eğitim verilir." sözleri yer alıyor.

Yönetmeliğin 7'nci maddesinde yapılan değişiklikte ise "POMEM'lerde eğitim-öğretim süresi mezun olma esası ile en az 6 aydır." ifadesindeki "6 ay" ibaresi de "4 ay" olarak değiştirildi.

Öte yandan, yönetmeliğe eklenen geçici madde ile halen eğitim-öğretime süren öğrenciler için de bu yönetmelik hükümlerinin uygulanacağı aktarıldı.