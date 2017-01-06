UEFA yılın en iyi 11'i açıklandı!

UEFA yılın en iyi 11'i sonuçları açıklandı. UEFA'nın yaptığı açıklamada yılın en iyi 11'inin yaklaşık 7 milyon futbol sever tarafından seçildi.

Real Madrid'den 4, Barcelona'dan ise 3 ismin yer aldığı kadroda en fazla oyu alan futbolcu, 488 bin 908 ile Real Madridli Sergio Ramos oldu. İspanyol savunma oyuncusunu, 450 bin 220 oyla takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ve 418 bin 449 oyla Barcelona'dan Lionel Messi takip etti.

Yaklaşık 7 milyon futbol sever tarafından seçilen 2016'nın en 11'i şu şekilde;

Kaleci: Gianluigi Buffon (Juventus)

Savunma: Sergio Ramos (Real Madrid), Gerard Pique (Barcelona), Jerome Boateng (Bayern Münih), Leonardo Bonucci (Juventus)

Orta saha: Toni Kroos, Luka Modric (Real Madrid), Andres Iniesta (Barcelona)

Forvet: Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Lionel Messi (Barcelona), Antoine Griezmann (Atletico Madrid)