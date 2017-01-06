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Eskişehir'de feci kaza! Ölüler var

Eskişehir'de feci kaza! Ölüler var
6 Ocak 2017 Cuma 08:47:12

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Eskişehir'de feci bir kaza yaşandı, araç hurdaya döndü. Kazada acı haberler verildi

Eskişehir'de feci bir kaza yaşandı. Otomobil duvara çarptı ve içinde 3 kişi sıkıştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak 2 kişi kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Eskişehir'de  Batıkent Mahallesi Orgeneral Kıvrıkoğlu Caddesi ile Cevheri Sokak kesişiminde kaza meydana geldi. 27 yaşındaki Ahmet Deniz A.'nın kullandığı 27 YH 714 plakalı araç bilinmeyen sebeple kontrolden çıkarak takla attı ve dükkan bahçesine devrildi.

Kazadan sonra sürücü yaralandı, araç içerisinde olan 30 yaşındaki Osman A. ile Ökkeş Ü. aracın içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri derhal olay yerine geldi ve sıkışanlar kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Ahmet Deniz A. ile Osman A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

Yaralı Ökkeş Ü.'nün sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturmalar devam ediyor.

 

 

 

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