Hayvan hırsızlığından çatışma çıktı: 7 ölü

Sudan'ın batısında bulunan Darfur bölgesinde "büyük baş hayvan hırsızlığı" dolayısıyla yaşanan çatışmada 7 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Batı Darfur Valisi Fadl el-Mevla el-Heca, yayımladığı yazılı bilgilendirmede, El-Cenine kentinde büyük baş hayvanları çalınan bölge sakinleri ile şüpheli bir grupla arasında yaşanan tartışmanın büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştüğünü açıkladı.

Heca, çatışmada 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin yaralandığını ifade etti. Bu esnada Cibril İbrahim liderliğindeki hükümet karşıtı "Adalet ve Eşitlik Hareketi", söz konusu olaya ilişkin hükümeti suçladı.

Hükümetin bu çatışmanın sorumlusu olduğu iddia edilen açıklamada, "Bu, rejimin milisleri aracılığıyla yaptığı insanlık dışı bir eylemdir." ifadelerine yer verildi.

Sudan'ın Darfur bölgesinde "Adalet ve Eşitlik Hareketi", "Sudan Kurtuluş Hareketi" ve "Sudan Halk Kurtuluş Ordusu" hareketlerini bünyesinde barındıran Devrim Cephesi, 2003 senesinden bugüne hükümete karşı savaşıyor. Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey örgütü ise 2011 yılından bu yana Güney Kordofan ve Mavi Nil eyaletlerinin bağımsızlığı için silahlı mücadele sürdürüyor.