Galatasaray'lı yönetici takımı satın aldı!

Galatasaray'lı eski yönetici Özgür Işıtan Gün Hollanda 2. Lig takımı Fortuna Sittard'ı satın aldı.

Dünya futbolunun ekol ülkesi Hollanda bu aralar gündem Galatasaray'lı eski yönetici Özgür Işıtan Gün'ü konuşuyor. Teknik direktör olarak dünyaca ünlü eski futbolcu Sunday Oliseh'i takımın başına getiren ve Galatasaray'dan Emrah Başsan transferini gerçekleştirerek dikkatleri üzerine çekmişti. Ülkemizi ilgilendiren başka bir durum ise Fortuna Sittard artık bir Türk iş adamının yani Özgür Işıtan Gün'ün olması oldu. Galatasaray Spor Kulübü bünyesinde profesyonel yönetici Gün, Fortuna Sittard kulübünün yüzde 85 oranında hissesini satın alarak kulübün yeni sahibi olunca bu durum Hollanda'da da büyük ilgi ile karşılandı.