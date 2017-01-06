Sneijder ayrılma şartlarını açıkladı!

Çin kulüplerinin Galatasaray üzerinde etkisi giderek artıyor. Önce Podolski'nin ve hemen ardından Sneijder'in Çinli kulüplerin radarına girmesi Galatasaray'da hareketlilik yaşattı.

Galatasaray Yönetimi Antalya'da kamp hazırlıklarını sürdüren Sneijder'e bu durumu sordu, devre arasında gidip gitmeyeceğini öğrenmek istedi.

SNEİJDER ŞARTLARI AÇIKLADI

Sneijder, kendisine Çinli kulüplerden teklif gelmesiyle ilgili konuştu ve Galatasaray'da oynamaktan,Türkiye'de yaşamaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Sneijder:" Çin'e gitmem isteniyorsa çok ekstra farklı şeyler olması gerekiyor, ekstra şeyler vermeliler. Mesela yıllık 15 milyon £ gibi, 3 senelik sözleşme gibi. Eğer böyle bir teklif gelirse değerlendiririm ." diye konuştu.

Bunun üzerine Çin'de iyi bir pazarı olan Sneijder'in takımdan ayrılma durumu düşünülmeye başlandı. Sneijder Galatasaray'da yıllık 5 milyon £ kazanıyor. Hollandalı yıldıza 7.5 milyon £ teklif gelirse, gitme hakkı var.

Öte yandan Galatasaray Yönetiminin Alman yıldız Podolski için düşünceleri kesinleşti. Galatasaray son zamanda futbola çok paralar döken Çinli kulüplere Podolski'yi, ucuza satmak istemiyor. Galatasaray'ın Podolski için belirlediği fiyat ise en az 10 milyon £.