Teröristlere çok ağır darbe!

TSK, teröristlere ağır darbe vurulduğunu açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen Fırat Kalkanı operasyonları alanında Suriye'de kuzeyde yer alan El Bab ile Bzagah bölgelerine hava harekatı düzenlendi. Düzenlenen hava harekatı sonucunda terör örgütü DAEŞ'e ait tam 140 hedef yerle bir edildi.

Operasyon sırasında yaşanan çatışmalar sonucu tam 32 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından harekatın son durumuna ilişkin yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan sık ateş desteğiyle beraber El Bab’ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasın sürdürülmüştür. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 119 terör örgütü DAEŞ hedefi ateş destek vasıtaları ile ateş altına alınarak DAEŞ terör örgütü mensupları tarafından kullanılan barınma yerleri, savunma mevziileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab ve Bzagah’ta bulunan 21 DAEŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda barınma yerleri, karargah binaları, kontrol noktası, silah ve araçları imha edilmiştir. Gün içerisinde yaşanan çatışmalar ve yapılan atışlar sonucunda toplam 32 DAEŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DAEŞ'ten temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 16 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 2 bin 757 el yapımı patlayıcı ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir."