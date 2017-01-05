ABD'den Flaş İncirlik Açıklaması!

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Cook: "ABD ve ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun İncirlik’i kullanmasından dolayı minnettarız ve bunun sürmesini umuyoruz”dedi.

"BUNUN SÜRMESİNİ UMUYORUZ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın "ABD’nin İncirlik’i kullanıp Türkiye’nin El Bab operasyonlarına destek vermemesinin düşündürücü olduğu" yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Cook, “İncirlik Üssü'nün ne kadar önemli olduğunu ve koalisyonun ne kadar minnettar olduğunu dün Albay Dorrian’dan işittiniz. Türkiye ile görüşmelerimiz devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Türk yetkililerin İncirlik Üssü ile ilgili sözleri konusunda Savunma Bakanı Ash Carter’in mevkidaşı ile görüşüp görüşmediği sorusuna Cook, şu yanıtı verdi:

“Görüşmelerimiz devam ediyor. Türklerle her yaptığımız özel görüşmenin detayına girmeyeceğim ama biz İncirlik'ten operasyon yapmaya devam ediyoruz ve tekrar söyleyeyim ABD ve ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun İncirlik’i kullanmasından dolayı minnettarız ve bunun sürmesini umuyoruz.”dedi.