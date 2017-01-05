Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asla Geçit Vermeyeceğiz"

İzmir'deki terör saldırısına ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörün milletimizi korkutma, devleti yıldırma ve toplumu kutuplaştırma girişimlerine asla geçit vermeyeceğiz" dedi.

"MİLLETİMİZİ KORKUTMA GİRİŞİMİNE GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'deki terör saldırısına ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "İzmir'deki terör saldırısını kınıyor; büyük bir faciayı önleyen şehit polisimize ve hayatını kaybeden katibimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Terörün milletimizi korkutma, devleti yıldırma ve toplumu kutuplaştırma girişimlerine asla geçit vermeyeceğiz.

Bu hain saldırılar, güvenlik güçlerimizin kararlılığını, milletimizin birlik ve beraberliğini daha da pekiştirmektedir. Ülkemizin ve milletimizin huzuruna kasteden bu menfur saldırıyı tekrar kınıyor, yaralanan vatandaşlarımıza da Allah'tan acil şifa diliyorum" dedi.