Bekir Bozdağ'dan İzmir Mesajı!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir'deki terör saldırısı hakkında Twitter hesabından açıklamada bulundu.

"ASLA BAŞARILI OLAMAYACAKLAR"

Bakan Bozdağ, Twitter hesabından paylaştığı mesajlarında, "İzmir'deki terör saldırısında şehit polisimize/zabıt katibimize Allah'tan rahmet,yakınlarına başsağlığı/sabır,yaralılara şifa diliyorum.

İzmir Adliyesindeki bu hain terör saldırısı sadece adalete ve Türk yargısına değil aynı zamanda milletimize yönelik alçak bir girişimdir.

Şehit olan kahraman polisimizin dikkati sayesinde bu terör saldırısı ve teröristler hedefine ulaşamamış, büyük bir facia önlenmiştir. Terör ve terörü destekleyenler hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak,birlik/beraberliğimizi zedeleyemeyecek ve asla başarılı olamayacaktır."

Bakan Bozdağ ayrıca mesajında büyük bir facianın şehit olan kahraman polisin dikkati sonucunda önlendiğini de belirtti.