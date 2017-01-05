ABD'den Vatandaşlarına İzmir Uyarısı!

ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Denizaşırı Güvenlik Danışma Konseyi, İzmir'de meydana gelen terör saldırısı sonrasında Amerikan vatandaşlarını uyardı.
ABD'DEN VATANDAŞLARINA UYARI
İzmir'in Bayraklı ilçesindeki adliyenin önünde gerçekleştirilen hain terör saldırısında 1 polis memuru ve bir adliye çalışanı şehit olmuştu.
Bu hain saldırının sonrasında Amerika'dan vatandaşları için uyarı geldi.
İşte o uyarı:
ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Denizaşırı Güvenlik Danışma Konseyi (OSEC) İzmir Adliyesi yakınlarına meydana gelen terör saldırısında, ABD vatandaşlarına yönelik yayınladığı güvenlik uyarısında, 'terör saldırısının meydana geldiği bölgeden uzak durmaları' çağrısında bulundu.