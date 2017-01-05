Adalet Bakanlığı'ndan 'Siber Saldırı' Açıklaması!

İzmir Adliyesi önünde meydana gelen terör saldırısının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına siber saldırıda bulunulduğu iddiaları yalanladı.

BAKANLIK O İDDİALARI YALANLADI

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına siber saldırıda bulunulduğu iddialarını yalanladı.

Adalet Bakanlığı yetkilileri yaptıkları açıklamada, İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısının sonrasında bazı basın yayın organlarında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına yönelik siber saldırı gerçekleştirildiği iddialarının yer aldığını söyledi.

Yetkililer, "Söz konusu haberlerde yer alan iddialar asılsızdır ve gerçek dışıdır. Gerek İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının internet sitesine ve bilişim sistemine herhangi bir siber saldırı olmamıştır." açıklamasında bulundu.