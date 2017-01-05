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İzmir'de Terör Saldırısı Sonrası 2 Gözaltı!

İzmir'de Terör Saldırısı Sonrası 2 Gözaltı!
5 Ocak 2017 Perşembe 20:00:21

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İzmir Adliyesi önünde meydana gelen terör saldırısı sonrası şüpheli iki kişi gözaltına alındı.

İzmir Adliyesi önünde meydana gelen terör saldırısı sonrası şüpheli iki kişi gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir Adliyesi önünde gerçekleşen terör saldırısının sonrasında yürütülen çalışmalarda İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, şüpheli 2 kişiyi yakaladı.

Şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Bu arada polis ekipleri, adliye yakınlarında kontrollü şekilde patlatılan otomobilin, teröristlerin saldırı sonrası kaçmak için önceden hazırladıkları araç olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

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