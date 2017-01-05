Kahraman Polis İzmir'de Faciayı Önledi!

İzmir'deki terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in, dikkati ve kahramanlığı sayesinde büyük bir faciayı önlediği ortaya çıktı.

KAHRAMAN POLİS FACİAYI ÖNLEDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi Motosikletli Şahinler Timi'nde görev yapan 43 yaşındaki Sekin, 9 yıldır görev yaptığı İzmir Adliyesi önünde düzenlenen terör saldırısında şehit düştü.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız da şehit polis Sekin için, "Şehit düşen cefakar ve fedakar polis memuru, olayın daha az zaiyatla atlatılmasını sağladı." ifadelerini kullandı.

İzmir Adliyesi önünde açıklamada bulunan İzmir Valisi Erol Ayyıldız, çıkan çatışmada iki adet kalaşnikof tüfek, bir RPG-7 roketatar, buna ait 8 fişek ve 8 el bombası ele geçirildiğini belirtirken şehit polisle ilgili şunları söyledi:

VALİ'DEN ŞEHİT POLİS AÇIKLAMASI



Ayyıldız, "Örgüt bazında kim olabilir değerlendiriyoruz. Elde olan verilen terör örgütü PKK'yı gösteriyoruz. Eylem biçimine ve kimlik tespitine bakıldığından böyle değerlendirdik.

Buradaki tedbirler sayın başsavcımız ve komutanlarımız ile güvenlik değerlendirmeleri yapmıştık. Tedbirli ve teyakkuz halindeydik. Bu değerlendirme sonucu arkadaşımız araca müdahale etmesi sonucu bu hadise yaşandı.

Bu hadiseyi önleyen kardeşimiz şehit oldu. Polisimiz onları durdurmak istedi. Teröristler kaçarken çatışma çıkıyor ve polisimiz karşılık veriyor. Sonrasında araç patlatılıyor.

Tüm istihbaratlar değerlendiriliyor. Başka yerde eylem ihtimaline karşın teyakkuzdayız. 3 polisimiz yaralı. Yaralı sayımız 6-7 civarında. Tedavi olan polislerimiz tedavi altında. Allah emniyet mensuplarımızdan razı olsun" ifadesini kullandı.