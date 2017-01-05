Rusya'dan ABD'ye Sert Cevap: "Yıkmadığınız Ne Kaldı"

Rusya’nın Suriye’de ‘yıkım’ gerçekleştirdiğini söyleyen CIA Başkanı John Brennan’a Rusya'dan yanıt gecikmedi.

RUSYA'DAN SERT CEVAP

Rusya’nın Suriye’de ‘yıkım’ gerçekleştirdiğini ifade eden CIA Başkanı John Brennan’a yanıt veren Rus siyasetçi Frants Klintseviç, “ABD, yakılıp yıkılmış bir yeryüzünden başka ne bıraktı” ifadesini kullandı.

Rusya’nın Suriye’de ‘yıkım’ gerçekleştirdiğini ifade eden ABD Merkez Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı John Brennan’a Rusya'dan sert yanıt geldi.

"TEK KANIT BİLE SUNAMADI"

Brennan’ın Rusya’nın Suriye’de “yakıp yıkma taktiği” uyguladığına dair kullandığı ifadelerin gerçekdışı olduğunu dile getiren Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komisyonu Başkanı Frants Klintseviç, “ABD, yakılıp yıkılmış bir yeryüzünden başka ne bıraktı” diye konuştu.

Klintseviç, “CIA Başkanı John Brenna, Rusya’nın Suriye’de yakıp yıkma taktiği uyguladığına dair tek kanıt sunmadı.

Brennan’ın ifadeleri ABD’deki başkanlık seçimlerinde siber saldırılar gerçekleştirdiğine yönelik Rusya’yı suçlayan açıklamaları temelsiz” açıklamasında bulundu.