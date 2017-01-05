Çorum'dan Acı Haber: 2 Şehit, 10 Yaralı!

Çorum'un Laçin ilçesinde askeri araç ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 asker şehit oldu, 10 kişi de yaralandı.

ASKERİ ARAÇ MİNİBÜS İLE ÇARPIŞTI

Çorum'un Laçin İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında, 19 M 4030 plakalı Oğuzlar İlçesi'ne yolcu taşımakta olan minibüs ile askeri araç, yolun buzlanma sebebiyle kaygan olması üzerine kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrasında bir akaryakıt istasyonunun panosuna çarparak durabilen her iki araçta, yolcular ve askerler yaralandı.

Yaralanan askerlerden 2'si şehit oldu.

Kazada yaralanan yaralılar Gözde Kırış (25), Gülüşen Şahin (51), İsmail Kızıltepe (61), Kezban Kantar (28), Mehmet Uçak (63), Halime Baldan (44), Kemal Şen (33), E. Cem A. (15), İsmail Atalay (76), Funda Baldan (23) ambulanslarla Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.