Veysi Kaynak: "Çok Büyük Bir Kıyım Hedeflenmiş"

İzmir'deki terör saldırısına ilişkin hükümetten ilk açıklama Başbakan Yardımcısı Kaynak'tan geldi.

HÜKÜMETTEN İLK AÇIKLAMA

Kaynak açıklamasında, "Çok büyük bir kıyım hedeflendiği anlaşılıyor. Allah'a hamdolsun başarılı olmamışlardır" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Veysel Kaynak İzmir'de 1'i polis 2 kişinin şehit olduğu terör saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.

Kaynak terör saldırısına ilişkin olarak "Yapılan hazırlığa baktığınızda, ele geçirilen silahlara, bombalara, mühimmata bakıldığında çok büyük bir kıyım hedeflendiği anlaşılıyor. Allah'a hamdolsun başarılı olmamışlardır." ifadelerini kullandı.

Veysel Kaynak, ayrıca "Türkiye, bulunduğu bölgede etkin olacaktır. Suriye'de, Irak'ta ülkemize adeta mikrop yuvası gibi terör üreten yerlerde var olmamızı asla engelleyemeyecektir." diye konuştu.