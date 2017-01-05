İzmir'deki Terör Saldırısı Dünyanın Gündeminde!

İzmir'de Adliye önünde gerçekleşen alçak saldırıyı BBC, CNN, Al Jazeera gibi en büyük medya organları son dakika gelişmesi olarak duyurdu.

SALDIRIYA DÜNYADAN TEPKİLER

BBC manşetten verdiği haberde, İzmir'de bombalı ve silahlı saldırı düzenlendiğini bildiriyor. İki teröristin öldürüldüğünü belirten BBC, bir teröristin de arandığını okuyucularına aktardı.

İzmir'deki patlama Amerikan CNN International'ın da manşetinde yer aldı. Son dakika olarak haberi veren CNN, 'Polis iki saldırganı patlamadan sonra öldürdü' başlığını kullandı.





Al Jazeera English de haberi manşetinden okuyucularına duyurdu. İzmir'de can kaybına yol açan bir patlama olduğunu duyuran yayın organı, iki teröristin çatışmada öldürüldüğünü belirtti.



İngiliz The Guardian gazetesi, internet sayfasında 'İzmir'de polis iki saldırganı vurarak öldürdü' başlığını attı.



Independent ise, ana sayfasında 'Türkiye'de adliye dışında büyük patlama' başlığıyla haberi duyurdu. Gazete, iki teröristin patlama ve silahlı çatışmadan sonra öldürüldüğünü aktardı.