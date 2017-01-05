İzmir Valisinden İlk Açıklama!

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, yaptığı ilk açıklamada, Bayraklı ilçesindeki adliye binası önüne yaklaşan bomba yüklü aracın polis tarafından durdurulmak istendiğini, bunun üzerine araçtan inen teröristlerin kaçtığını söyledi.

VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA



Teröristlerin bıraktığı araçta patlama meydana geldiğini ifade eden Ayyıldız, çıkan çatışmada 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini kaydetti.



Patlamada 3'ü polis, 4'ü sivil 7 kişinin yaralandığını söyleyen Vali Ayyıldız, "Bayraklı'daki patlama sonucu 1'i polis, 1'i adliye çalışanı 2 kişi şehit oldu." dedi.

Ayyıldız, "Şu ana kadar elde olan veriler, PKK olarak değerlendirilmekte. Eyleme baktığımızda ve kişilerin kimlik tespitleriyle ilgili bakıldığında böyle bir değerlendirme yapıldı." ifadesini kullandı.





Bayraklı ilçesindeki adliye binasının C girişindeki polis kontrol noktası önünde meydana gelen terör saldırısının ardından adliye çevresinde ve bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.



Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Manas Bulvarı, Salhane ve dere kenarında tedbirler aldı, ayrıca bölgede bulunan yüksek katlı binaların tepesinde de arama yapıldı.