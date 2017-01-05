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Terörist kaçmak üzereyken...

Terörist kaçmak üzereyken...
5 Ocak 2017 Perşembe 16:54:06

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PKK'lı terörist Avrupa'ya kaçmak üzereyken polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edirne'de PKK terör örgütü mensubu bir kişi Avrupa'ya kaçma hazırlığında  bulunurken Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında yer alan sınır hattında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında bulunan sınır hattında terör örgütü PKK mensubu olduğu tespit edilen "Pilling" kod adlı kişiyi yakaladı.

İsmi açıklanmayan kişinin, 1992 yılında PKK terör örgütüne katıldığı, Tunceli kırsalında bombalı saldırılar ve karakol baskınlarında yer aldığı, Kandil'de ve Suriye'de olduğu öğrenildi.

PKK edirne EDİRNE
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