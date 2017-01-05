Terörist kaçmak üzereyken...

Edirne'de PKK terör örgütü mensubu bir kişi Avrupa'ya kaçma hazırlığında bulunurken Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında yer alan sınır hattında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında bulunan sınır hattında terör örgütü PKK mensubu olduğu tespit edilen "Pilling" kod adlı kişiyi yakaladı.

İsmi açıklanmayan kişinin, 1992 yılında PKK terör örgütüne katıldığı, Tunceli kırsalında bombalı saldırılar ve karakol baskınlarında yer aldığı, Kandil'de ve Suriye'de olduğu öğrenildi.