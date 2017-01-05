İzmir'de Büyük Patlama oldu ölü ve yaralılar var

İzmir Bayraklı bölgesin'de adlliye yakınlarında patlama gerçekleşti.

İzmir adliyesi c kapısında olan patlamadan sonra güvenlik güçleri ve teröristler arasında çatışma çıktı. çıkan çatışma sonucu 2 terörist öldürülürken 1 teröristin arandığı bilgilerine ulaşıldı.

Çatışma sırasında 1 polis ve 1 adliye çalışanı şehit oldu. 2'si polis 11 de yaralı olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Olay yerine bir çok güvenlik güçleri ve ambulans sevk edildi.

Manas Bulvarı Salhane dere kenarında inceleme yapan polis ekipleri, bölgeye trafik akışını kesti. Giriş ve çıkışları kontrol altına alan polis, siyah montlu, beyaz bereli ve 1,65-1,70 metre boyundaki bir şüpheliyle ilgili çalışma başlattı.

Patlama ve çatışmanın ardından güvenlik güçleri bölgeye trafik akışını durdurduğu açıklandı.

Bu arada patlamanın olduğu yerin yakınlarında şüpheli bir paketin daha olduğu belirtildi.

İzmir Bayraklı’da bulunan İzmir Adliyesi yakınındaki patlama meydana geldi. Patlamanın bomba yüklü araçla gerçekleştirildiği bildirildi. Patlamanın ardından iki teröristle çatışmaya giren polis, teröristleri öldürdü. Bir polis de şehit oldu.

İzmir Adliyesi’nin hakim ve savcıların kullandığı C Kapısı önüne mesai çıkışı sırasında bomba yüklü araçla gelen 3 teröristi güvenlik güçleri fark etti. Güvenlik güçleri müdahale edince teröristler bomba yüklü aracı infilak ettirdi.

Adliyenin yanı sıra iş merkezlerinin de yoğun olduğu bölgedeki binalarda büyük hasar meydana gelirken, güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı.

Teröristlerden 2’si olay yerinde ölü ele geçerken, diğer terörist kaçtı. Kaçan terörist 160-70 boylarında beyaz bereli ve siyah montlu. Teröristin canlı bomba olduğu duyuruldu.

Saldırıda yaralanan 11 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülürken, adliye içinde de büyük panik çıktı. Adliyeye giriş ve çıkışlar durdurulurken, çevre güvenlik çemberine alındı.

İzmir Adliyesi’ne yönelik bomba araçla saldırının ardından İzmir genelinde operasyonlar ve denetimler başladı, kentin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturuldu.