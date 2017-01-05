Balayına çıkamıyorlar!

Magazin gündemi derinden sarsan olay bir düğünle dünya evine giren Murat Yıldırım ve İmane Elbani, balayına çıkamıyor.

25 Aralık’ta nikah masasına oturan Murat Yıldırım ve İmane Elbani, önceki akşam Arnavutköy’de objektiflere yakalandı.

Sinem Öztürk ve eşi Mustafa Uslu’ya Eftalya Balık’ta güzel bir akşam geçiren çift, çıkışta fotoğraflarını çeken muhabirlere “Dostlarımızla akşam yemeği yedik, biraz sohbet ettik” diyen Yıldırım, neden balayına çıkmadıkları sorusuna “Yoğun iş tempomuz yüzünden” yanıtını verdi. Yakında çekimlerine başlayacağı yeni filmi “Ayla” hakkında da konuşan Yıldırım, “Kore savaşını yaşamış küçük bir kız çocuğunun hikayesini anlatıyor” açıklamasında bulundu.