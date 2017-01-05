20 kilometreyi geçmeyin demeleri boşuna değil!

Keçiören metrosunun açılışında konuşan Recep Tayyip Erdoğan sözlerine ' 'Hayırlı olsun'' diye başladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü; "Bu hattın başkente kazandırılmasında emeği geçen Sayın Başbakan, bakan arkadaşlarımız, teknokrat, bürokrat arkadaşlarımız, büyükşehir belediyemiz ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Bu hatla trafiğin çözüme kavuşacağına inanıyorum. Metronun inşasında yaşanılan sıkıntıları biliyorum. Sabrın sonu selamettir. Bu projenin bitirilmesini sevinçle karşıladığımı belirtmek istiyorum. Keçiörenlilerden haklarını helal etmelerini diliyorum. AKM-Kızılay hattının da en kısa sürede sonuçlandırılmasını özellikle istiyorum.''

ÖNE ÇIKAN SATIRBAŞLARI

"15 Temmuz Keçiören'in dik duruşunun en güzel örneğidir. Keçiören gaziler, şehitler verdi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Burada Keçiören'de Yozgat'tan, Çorum'dan Çankırı'dan, Kırıkkale'de, Karadeniz'den gelmiş vatandaşlarımız yaşıyor. Keçiören'de kimse kimseye bu Türk mü Çerkez mi Boşnak mı diye bakmaz. Kimse kimseye bu Sunni mi Alevi mi diye bakmaz. Burada herkes komşudur, dosttur, kardeştir.

Farklılıklar üzerinden milletimizi birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Bugüne kadar denemedikleri yol kalmadı ama başarılı olamadılar. Kardeşliğimizi bozamadılar, birlik beraberliğimizi zedeleyemediler. Terör örgütü ve destekçileriyle vatandaşlarımız arasındaki ayrımı daima titizlikle yaptık. Kürt vatandaşlarımızın hayatlarını zehir edenleri milletimiz çok iyi gördü görüyor. En son olarak hayat tarzı tartışması üzerinden toplumun bir kesimini tahrik ediyorlar. Milletimiz hangi inançtan olursa olsun, şunu iyi biliyor. Türkiye terör örgütleri tarafından diz çöktürülmeye çalışılmaktadır. Bu millet er meydanından hiçbir zaman kaçmamıştır.

İşte görüyorsunuz, adam gibi karşımıza çıkamayanlar, terör örgütleri aracılığıyla canımızı yakmanın, bizi arkadan hançerlemenin hesabı içindeler. Bizi bir dönem 'DEAŞ'le mücadele etmiyor' diye uluslararası alanda sıkıştıranların, ahlaksızca itham edenlerin, bu örgütün tepesine bindiğimizde bir anda karşımıza geçip, 'daha ileriye gitmeyin' demeleri boşuna değildir; '20 kilometreyi geçmeyin' demeleri boşuna değildir. Onlar ne derse desin, biz kendi göbeğimizi kendimiz kestik ve yola devam ediyoruz.

DEAŞ'a karşı başka bir terör örgütünü destekleyenlerin oyunları ve bahaneleri, Türkiye'nin sahaya inmesiyle bozulmuştur, boşa çıkmıştır. Görüldü ki bunların derdi, bölgeyi DEAŞ'ten ve diğer terör örgütlerinden temizlemek değil, tam tersine bölgenin, bitip tükenmeyen bir kan ve ateş denizine dönüştürülmesidir. Bunların derdi DEAŞ'ı temizlemek değil.

DEAŞ, PKK, PYD, YPG, DHKP-C ve ilave ediyorum FETÖ, hiç birbirlerinden farkı yok. Bu niyetlerini hiçbir zaman gizleme gereğini zaten duymadılar. Suriye'deki, Irak'taki Arap, Kürt, Türkmen, diğer gruplar, onların oyununda kolayca feda edilecek piyonlar olabilir. Bizim için bu insanlar, bin yıllık kaderdaşlığımız, akrabalığımız, soydaşlığımız olan, kendimizden ayrı görmediğimiz kardeşlerimizdir.

Biz bu tehditleri oralarda karşılamazsak oralardaki kardeşlerimizin güvenliğini huzurunu koruyamayız. Ülkemize yönelik tehditleri kaynağında yok etmek zorundayız. Şunu bir an olsun aklımızdan çıkarmamalıyız; Türkiye'nin güvenliği Gaziantep'te değil Halep'te, Hatay'da değil İdlip'te, Mersin'de değil Kıbrıs'ta, Kars'ta değil Nahçıvan'da, Artvin'de değil Batum'da, Trakya'da değil Balkanlar'da başlar, bunu böyle bilelim. Ülkemize yönelik tehditleri kaynağında yok etmek zorundayız. Hem sahada hem masada olarak hukukumuzu sonuna kadar aramakta kararlıyız." dedi.