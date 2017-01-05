FETÖ'cü askerlere ilk ceza!

15 Temmuz darbe girişiminde adı ' Erzurum Sıkıyönetim Komutanı ' şeklinde geçen Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Murat Koçak ile 'Kırmızı Bylock' kullandığı belirlenen Harekat ve Asayiş Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Murat Yılmaz'a cezaları verildi.

Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Koçak ve Yılmaz, 'Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs ' suçundan olayı ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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