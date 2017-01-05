Canlı yayında dehşet anları!

ABD'nin Chicago kentinde, 4 siyahi genç bir engelli beyaz genci kaçırarak yaptıkları işkenceyi sosyal paylaşım sitesinden canlı olarak yayınladı.

Chicago polisinden yapılan bilgilendirmeye göre, ismi açıklanmayan siyahi bir genç kızın Facebook hesabından önceki gün yapılan canlı yayında, en az dört kişi oldukları belirlenen şüphelilerin, zihinsel engelli olduğu tespit edilen, elleri bağlanmış ve ağzı bantla kapatılmış beyaz gence yaklaşık yarım saat tekme, tokat ve kesici aletlerle işkence ettikleri anlaşılıyor İşkence esnasında beyazlara ve ABD başkanlığına seçilen Donald Trump’a küfreden siyahi gençlerin esrar kullandıkları düşünülüyor.

Şüphelilerin, mağduru, akraba ziyareti amacıyla gittiği kentin kuzeybatı banliyölerinden birinde kaçırarak çalıntı araçla olayın yapıldığı Batı Lexington sokağı üzerindeki eve getirdikleri tespit edildi.

Genç tedavi altına alındı

Kurbanı, canlı yayının ardından akşam saatlerinde olay bölgesindeki bir caddede, dondurucu soğukta şortla dolaşırken fark eden polis, genci tedavi için hastaneye yetiştirdi.

Polis soruşturmasının sürdüğü olaya ilişkin suçlamaların en kısa zamanda açıklanması bekleniyor.

Toplumun büyük bir bölümünden sert tepkiler alan olay “nefret suçu” olarak sayılıyor.