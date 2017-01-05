Saldırganı yakalatana 4 bin dolar ödül!

Çekya'da Prostejov şehrinde ünlü tenisçi Kvitova'nın evine hırsız girdi ve bıçaklı saldırıya uğradı. Kvitova'nın Tenis Kulübündeki arkadaşları da ona destek amaçlı bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren kişiyi yakalatana 3 bin 850 dolar ödül verileceğini belirtti.

YAKLAŞIK 4 BİN DOLAR ÖDÜL!

Tenisçi Kvitova'nın Prostejov Tenis Kulübündeki sporcu arkadaşları, 26 yaşındaki tenisçiye bıçaklı saldırıda bulunup, kayıplara karışan kişinin yakalanması için bilgi aktarana 3 bin 850 dolar ödül verileceğini açıkladı.





SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Bunun yanı sıra Çek tenisçinin sözcüsü Karel Tejkal, geçen ay bıçaklanan Kvitova'nın yaralı parmaklarıyla alıştırmalara devam ettiğini ve sağlık durumunun giderek iyileştiğini belirtti.





EN AZ 6 AY

Kariyerinde kazandığı iki grand slam şampiyonluğunu Wimbledon'da kazanan Kvitova, 2011'e kadar kadınlarda dünya ikinciliğine kadar yükselmişti.

Çek sporcu, en az 6 ayda iyileşecek.