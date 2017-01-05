Son 6 yılın en yoğun karı! Pazartesi okullar...

Buz gibi ve karlı havalara hazırlanın, Balkanlardan yarın soğuk hava geliyor ve sıcaklıklar 8 ile 15 derece arası düşüş gösterecek. Uzmanlar yoğun yağacak karın İstanbul'da da yeri tutacağını ve 1 hafta o şekilde olacağını, hatta Pazartesi günü okulların tatil olabileceğini belirtti.

6 Ocak Cuma gününden itibaren yağmurla karışık kar yağışı başlayacak, Cumartesi günü yağış tamamen kar şeklinde olacak ve ani olarak 15 derece sıcaklık düşüşü yaşanacak. Geceleri eksi 6 derecelere kadar inecek. Uzmanlara göre son 6 yılın en sert kışı yaşanacak.

Kar yağışının etkisinin en az 5 gün süreceği belirtiliyor. 6 Aralık Cuma günü havanın 11 derece olacağı, Cumartesi günü ise -1'e düşeceği ve Pazar gecesine kadar eksi 6'lara kadar düşeceği ifade edildi.

İSTANBUL'DA ZEMİNİ KAR TUTACAK

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteroloji Laboratuvarı Başkanı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek'in yaptığı açıklamalara göre İstanbul'da çok soğuk hava hakimiyeti ele alacak. Yağacak olan kar İstanbul'da zemini tutacak ve uzun süre kalacak.

Uzmanların yaptığı açıklamaya göre, 5 gün yoğun kar yağışı geçireceğiz. 12 Ocak'tan sonra ise havalar 8 dereceye kadar çıkacak. 13 Ocak günü 14 derecelere kadar yükselecek. Şubat ayında da kar bekleniyor fakat sert etki göstermeyecek. Rüzgarla beraber soğuk hava etkisini daha çok hissettirecek.