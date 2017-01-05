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Rüzgar Erkoçlar: Defalarca aldatıldım!

Rüzgar Erkoçlar: Defalarca aldatıldım!
5 Ocak 2017 Perşembe 13:39:01

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Ünlü oyuncu Rüzgar Erkoçlar katıldığı programda canlı yayında itiraflarda bulundu.

Star TV ekranlarında yayınlanan  'Duymayan Kalmasın ' adlı magazin programında konuk olarak Rüzgar Erkoçlar vardı. Erkoçlar, özel hayatıyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Geçirdiği ameliyatla cinsiyet değiştiren 30 yaşında olan ünlü oyuncu, 4 aydır güzel bir hanımefendi ile beraber olduğunu ve kız arkadaşı tarafından çok kıskanıldığını itiraf etti.

Rüzgar Erkoçlar, daha önce yaşadığı ilişkilerde defalarca kez aldatıldığını itiraf etti. Konuyla alakalı olarak: " Onları ben Allah'a havale ediyorum. " diye konuştu.

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