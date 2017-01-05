''Üçe beşe bakma '' dedim!

Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran İsmail Kartal Gaziantep macerasının da noktalanması ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ünlü teknik adam iki yıl önce Gökhan Gönül ile aralarında geçen bir diyaloğu da anlattı.Kartal'ın; “Gökhan’a üçün beşin hesabını yapma, her futbolcunun camiası olmalı” dediği belirtildi.

Tecrübeli teknik adam şöyle devam etti; “Gökhan ile 2 yıl önce konuştum. ‘Her futbolcunun camiası olmalı' dedim. ‘3'ün 5'in hesabını yapma' dedim. ‘Bak Hasan Vezir nerede? Camiasız ve kayboldu gitti' dedim. ‘Doğru söylüyorsun' dedi. Beşiktaş'a gitmesine hayret ettim. Biraz fazla para almış olabilir. 8-9 sene burada kalmış. Kaptan olacaktı, tarihe geçecekti. Bunları elinin tersi ile itti. Aldatılmış hisseden taraftarın tepkisi doğal. Tribüne ilk çağırdıkları kişiydi.”