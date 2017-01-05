Canlı yayında ölümden döndü!

360 TV'de yayınlanan Her Şey Dahil programına Akunktur Derneği Başkanı Dr. Murat Topoğlu konuk oldu.

Programda stres düşmanı olan besinlerden konuşuluyordu. Dr. Murat Topaloğlu limondan örnek vererek konuşuyordu. O esnada yarım limonu eline aldı ve üstüne tuz serpip suyunun içilmesi durumunda stresin azalacağını belirtti.

Bunun üzerine Çağla Şikel, Topaloğlu'nun bu önerisini canlı yayında denedi ve ardından Alişan'a limon suyunu içirdi. Fakat Alişan içtiği yarım limondaki su ağzına değer değmez boğulma tehlikesi yaşadı. Tam 5 dakika boyunca ekranlarda yer almayan Alişan, ucuz yırttı.

Her Şey Dahil programının bitmesine yakın yeniden programa katılan Alişan: " Bir an sanki ömrümün son saniyelerini yaşıyorum gibi hissettim ." dedi.