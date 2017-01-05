Dolardan tarihi rekor!

Geçtiğimiz akşam ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi tutanaklarının açıklanmasının ardından düşüşe geçen kur, sabahın erken saatlerinde 3.55'i görmesinden sonra tekrar yükselişe geçti.

Dolar/TL 3.6403'ü görerek tarihi rekor kırdı. Kur şu dakikalarda 3.61 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.

Euro/TL ise 3.79'dan işlem görüyor.

Geçtiğimiz gün kapanışta doların satış fiyatı 3.5840 TL, euronun satış fiyatı ise 3.7410 TL olmuştu.

Dün gece açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi tutanaklarında, gelecek dönemde uygulanacak olan mali politikalara dair risklerin altının çizilmesi dikkatleri çekerken, gelecek birkaç yılda olacak olan faiz artışlarının, inatla düşük devam eden verimlilik artışı, gittikçe güçlenen dolar ve yavaş küresel büyüme gibi unsurlar sebebiyle kademeli olacağı ifade edildi.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi tutanaklarından sonra uluslararası piyasalarda doların değer kaybettiğini belirterek, bugün yurt içinde veri akışının çok zayıfladığını , yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve hizmet sektörü verilerinin takip edileceğini ifade etti.