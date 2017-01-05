200 erkek tehlike altında! Polis Van'da arıyor

Van'da fuhuş yapan 2 kadında HIV virüsü tespit edildi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği bunun üzerine harekete geçti. Operasyon düzenlendi ve sonucunda fuhuş iddiasıyla göz altı kararı verilen 6 yabancı kadından ikisinde HIV virüsü çıktı. Bunun üzerine Van'da polis ekipleri alarma geçti.

Göz altına alınan 6 yabancı kadının son 16 gün içerisinde yaklaşık 200 erkekle ilişkiye girdiği tespit edildi. Van'da polis ekipleri, bu kadınlarla ilişkiye giren 200 erkeği arama çalışmalarına başladı.

Polisler, yabancı uyruklu kadınlarla ilişki yaşayanlardan derhal sağlık kuruluşlarına başvuru yapmalarını istedi.

HIV VİRÜSÜ NEDİR?

HIV (İngilizce: Human Immunodeficiency Virus / İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü), AIDS'e yol açan virüs. HIV , bağışıklık sistemine zarar vererek hastalığa sebep olur. Vücudu mikroplardan koruyan bağışıklık sistemi çalışmadığında, mikroplar daha kolay hastalığa sebep olabilir.